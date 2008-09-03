US Open. 1/4 финала. Свитолина обыграла Конту, Серена встретится с Ван Цян

В четвертьфинале пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла Йоханну Конту, прошлогодняя финалистка турнира Серена Уильямс встретится с Ван Цян.

В среду Бьянка Андрееску поборется за выход в полуфинал с Элизой Мертенс, а Белинда Бенчич – с Донной Векич.

Сетка турнира здесь.

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/4 финала

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