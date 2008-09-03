US Open. 1/4 финала. Свитолина обыграла Конту, Серена встретится с Ван Цян

В четвертьфинале US Open пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла Йоханну Конту, прошлогодняя финалистка турнира Серена Уильямс встретится с Ван Цян.
В среду Бьянка Андрееску поборется за выход в полуфинал с Элизой Мертенс, а Белинда Бенчич – с Донной Векич.
Сетка турнира здесь.
Нью-Йорк, США
26 августа – 8 сентября 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/4 финала
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.15
- Дата проведения
- 4 сентября, 02.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 18.00
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