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Карпин во 2-й раз подряд признан тренером месяца в РПЛ

Теги Ростов премьер-лига Россия рейтинги Валерий Карпин Футбол

Возглавляющий «Ростов» Валерий Карпин стал лучшим главным тренером в августе в РПЛ.

50-летний специалист признан лучшим в Премьер-лиге во втором месяце подряд.

В этот раз эксперты РПЛ отдали свои голоса за главного тренера «Краснодара» Сергея Матвеева, однако болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер» проголосовали за Карпина.

В августе дончане победили «Крылья Советов» (1:0), «Рубин» (2:1) и «Локомотив» (2:1), сыграли вничью с «Уралом» (2:2) и уступили «Уфе» (0:2).

После 8 туров «Ростов» делит первое место в таблице РПЛ с «Краснодаром» и «Зенитом».

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