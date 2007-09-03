Карпин во 2-й раз подряд признан тренером месяца в РПЛ

Возглавляющий Валерий Карпин стал лучшим главным тренером в августе в РПЛ.

50-летний специалист признан лучшим в Премьер-лиге во втором месяце подряд.

В этот раз эксперты РПЛ отдали свои голоса за главного тренера «Краснодара» Сергея Матвеева, однако болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер» проголосовали за Карпина.

В августе дончане победили «Крылья Советов» (1:0), «Рубин» (2:1) и «Локомотив» (2:1), сыграли вничью с «Уралом» (2:2) и уступили «Уфе» (0:2).

После 8 туров «Ростов» делит первое место в таблице РПЛ с «Краснодаром» и «Зенитом».