Экс-игрок «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

Бывший защитник дортмундской «Боруссии», , «Шальке» и сборной Германии Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии.

Сообщается, что полиция Гамбурга начала расследование после заявления женщины, которая предоставила как минимум 15 детских порнографических фотографий, которые Метцельдер отправил ей через WhatsApp.

«Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая те фотографии, что были получены в Гамбурге», – заявила представительница прокуратуры Лидди Охтеринг.

Полиция задержала Метцельдера около спортивной школы в Хеннефе, изъяла у него мобильный телефон. Во время обыска дома у Метцельдера был изъят также и компьютер.