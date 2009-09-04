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Экс-игрок «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

Теги Шальке Боруссия Дортмунд Кристоф Метцельдер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид происшествия Футбол

Бывший защитник дортмундской «Боруссии», «Реала», «Шальке» и сборной Германии Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии.

Сообщается, что полиция Гамбурга начала расследование после заявления женщины, которая предоставила как минимум 15 детских порнографических фотографий, которые Метцельдер отправил ей через WhatsApp.

«Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая те фотографии, что были получены в Гамбурге», – заявила представительница прокуратуры Лидди Охтеринг.

Полиция задержала Метцельдера около спортивной школы в Хеннефе, изъяла у него мобильный телефон. Во время обыска дома у Метцельдера был изъят также и компьютер. 

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