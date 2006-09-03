«Ювентус» не включил Джана, Манджукича и Кьеллини в заявку на ЛЧ

«Ювентус» объявил заявку команды для выступления в Лиге чемпионов-2019/20.

В итоговый список не вошли полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич. Также «Юве» не заявил защитника Джорджо Кьеллини, начавшего восстановление после разрыва передней крестообразной связки правого колена.

«Ювентус»: Войчех Шченсны, Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Криштиану Роналду, Аарон Рэмзи, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Алекс Сандро, Данило, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Адриен Рабьо, Мерих Демирал, Родриго Бентанкур, Карло Пинсольо, Федерико Бернардески, Джанлуиджи Буффон.

«Ювентус» на групповом этапе Лиги чемпионов попал в группу D, где сыграет с «Атлетико» «Байером» и «Локомотивом».