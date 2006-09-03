Реклама 18+
Реклама 18+

«Ювентус» не включил Джана, Манджукича и Кьеллини в заявку на ЛЧ

Теги Блез Матюиди Леонардо Бонуччи Криштиану Роналду Ювентус Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини серия А Италия Лига чемпионов Гонсало Игуаин Сами Хедира Марио Манджукич Миралем Пьянич Аарон Рэмзи Войчех Шченсны Карло Пинсольо Дуглас Коста Хуан Куадрадо Данило Эмре Джан Алекс Сандро Маттиа Де Шильо Пауло Дибала Адриен Рабьо Федерико Бернардески Даниэле Ругани Родриго Бентанкур Маттейс де Лигт Мерих Демирал Футбол

«Ювентус» объявил заявку команды для выступления в Лиге чемпионов-2019/20. 

В итоговый список не вошли полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич. Также «Юве» не заявил защитника Джорджо Кьеллини, начавшего восстановление после разрыва передней крестообразной связки правого колена.

«Ювентус»: Войчех Шченсны, Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Криштиану Роналду, Аарон Рэмзи, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Алекс Сандро, Данило, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Адриен Рабьо, Мерих Демирал, Родриго Бентанкур, Карло Пинсольо, Федерико Бернардески, Джанлуиджи Буффон.

«Ювентус» на групповом этапе Лиги чемпионов попал в группу D, где сыграет с «Атлетико» «Байером» и «Локомотивом». 

Игра: сфотографируй Месси, Пике и Гризманна в доме Гауди

 

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться