В «Ростове» сообщили, что управляющая компания «Ростов Арены» запретила сотрудникам клуба доступ на стадион.

«На момент получения клубом предложения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов Арена» клуб не имел каких-либо задолженностей перед компанией «Спорт-Ин». Информация, опубликованная на сайте эксплуатанта стадиона, не соответствует действительности.

На сегодняшний день у клуба нет понимания, где пройдет матч против . Кроме того, управляющая компания стадиона запретила доступ на «Ростов Арену» для сотрудников «Ростова» – все пропуски и аккредитации ранее были аннулированы», – сказал PR-директор «Ростова» Денис Штанько.

Матч «Ростов» – «Ахмат» назначен на 15 сентября. Ранее компания «Спорт-Инжиниринг» сообщила, что «Ростов» погасил долги перед управляющей компанией за проведение матчей в прошлом сезоне.