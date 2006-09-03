Реклама 18+
Реклама 18+

«Ростов»: «Сотрудникам запрещен доступ на стадион. У клуба нет понимания, где пройдет матч с «Ахматом»

Теги Ростов премьер-лига Россия Ахмат Ростов-Арена стадионы Р-Спорт Футбол

В «Ростове» сообщили, что управляющая компания «Ростов Арены» запретила сотрудникам клуба доступ на стадион. 

«На момент получения клубом предложения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов Арена» клуб не имел каких-либо задолженностей перед компанией «Спорт-Ин». Информация, опубликованная на сайте эксплуатанта стадиона, не соответствует действительности.

На сегодняшний день у клуба нет понимания, где пройдет матч против «Ахмата». Кроме того, управляющая компания стадиона запретила доступ на «Ростов Арену» для сотрудников «Ростова» – все пропуски и аккредитации ранее были аннулированы», – сказал PR-директор «Ростова» Денис Штанько.

Матч «Ростов» – «Ахмат» назначен на 15 сентября. Ранее компания «Спорт-Инжиниринг» сообщила, что «Ростов» погасил долги перед управляющей компанией за проведение матчей в прошлом сезоне.

Игра: сфотографируй Месси, Пике и Гризманна в доме Гауди

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться