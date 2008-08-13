«Ростов» – 2-й в РПЛ, «Локо» подписал Джорджевича, Квят не перейдет в «Ред Булл» и другие новости утра

1. «Ростов» завершил 5-й тур РПЛ минимальной, но уверенной победой над «Крыльями» (1:0) и поднялся на 2-е место в таблице, а Эльдор Шомуродов догнал Дзюбу и Соболева в гонке бомбардиров. После пяти туров только «Ростов» и «Зенит» еще ни разу не проиграли.

Сегодня «Краснодар» попробует пройти «Порту» в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче все решил удар Оливейры на 89-й минуте, когда Спайич своим рывком, кажется, помешал вратарю. В прошлом розыгрыше «Порту» сгорел дома только будущему чемпиону, но если вы все-таки верите в «Краснодар», можно получить фрибет 1000 рублей и поставить без всякого риска!

2. Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич перешел в «Локомотив». Агент игрока сообщил, что контракт подписан на 4 года.

3. Пилот Алекс Албон заменит Гасли в «Ред Булл» начиная с Гран-при Бельгии, Даниил Квят останется в «Торо Россо».

4. Форвард ЦСКА Федор Чалов сломал нос в матче с «Сочи». КДК рассмотрит эпизод, в котором он получил удар в лицо от Миладиновича.

5. Теннис. На турнире в Цинциннати Кузнецова, Шарапова и Кудерметова вышли во второй круг, Остапенко выбыла.

6. Глава комитета по этике РФС предложил убрать громкоговорители с «Ахмат-Арены». Инцидент с микрофоном на матче против «Спартака» также будет изучен КДК.

7. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров – лучший крайний форвард НХЛ по версии NHL Network, Овечкин – 3-й, Панарин – 8-й.

8. Защитник баскетбольной сборной России Алексей Швед пропустит чемпионат мира в Китае из-за травмы.

9. Трансферы. Защитник «Манчестер Сити» Элиаким Мангаля, который не играл 1,5 года, переходит в «Валенсию». «Удинезе» и другие итальянские клубы интересуются хавбеком «Спартака» Бакаевым. «Бавария» может арендовать Коутиньо на 2 сезона с правом выкупа. Правда, «Барса» предложила Филиппе и 60-80 млн евро за Неймара, но «ПСЖ» хочет продать игрока дороже и на такую сделку не согласен.

10. «Первый канал» покажет в прямом эфире бой российского боксера Сергея Ковалева с британцем Энтони Ярдом 24 августа.

11. Союз биатлонистов России потратил 62 миллиона рублей на сборную в сезоне-2018/19. Годовой бюджет СБР – 116 миллионов.

12. Бывший полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер завершил карьеру футболиста. Он заключил контракт с «Утрехтом» и теперь будет просто смотреть футбол из собственного скайбокса.

13. Баскетбольный ЦСКА подписал контракт с защитником Майком Джеймсом.

14. Okko подарил пользователям два фильма и подписку на 30 дней из-за сбоев в трансляциях 1-го тура АПЛ.

15. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял третью строчку в топ-100 самых влиятельных мусульман России. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в рейтинге на 38-м месте. Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун тоже туда попал, он 82-й.

Цитаты дня.

Сотрудник «Ахмат-Арены», крикнувший в микрофон «Судья, ты козел»: «Хочу извиниться перед арбитром как перед человеком, но вчера он не был настроен судить честно».

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «На стадионах кричат вещи и похуже. А тут один человек крикнул на эмоциях».

Елизавета Туктамышева: «Преданность в спорте все больше обесценивается. Мне ближе Джеррард и Брайант».

Роналду о мотивации: «В деньгах я больше не нуждаюсь. Хочу занять место в истории футбола».