Глава комитета по этике РФС предложил убрать громкоговорители с «Ахмат-Арены»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал скандальный инцидент в матче 5-го тура РПЛ между «Ахматом» и (1:3) и заявил, что со стадиона «Ахмата» нужно убрать громкоговорители.

«Лично я убрал бы громкоговорители со стадиона . Потому что иногда это просто невозможно слушать. Тем более, что люди иногда, мягко говоря, не объективны.

Учитывая современную технику, это не способствует хорошему и качественному проведению футбольных матчей. Я думаю, на это повлиять можно, нужно просто в регламенте принять определенные четкие решения», – сказал Андреев.

Напомним, что в матче со «Спартаком» (1:3) в микрофон арбитра Алексея Сухого назвали «козлом». В «Ахмате» заявили, что это сделал сотрудник пресс-службы стадиона Ризван Эдильсултанов.

На матче «Ахмата» опять кричали в микрофон про судью