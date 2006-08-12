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Глава комитета по этике РФС предложил убрать громкоговорители с «Ахмат-Арены»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Ахмат Семен Андреев Ахмат-Арена Футбол

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал скандальный инцидент в матче 5-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:3) и заявил, что со стадиона «Ахмата» нужно убрать громкоговорители. 

«Лично я убрал бы громкоговорители со стадиона «Ахмата». Потому что иногда это просто невозможно слушать. Тем более, что люди иногда, мягко говоря, не объективны.

Учитывая современную технику, это не способствует хорошему и качественному проведению футбольных матчей. Я думаю, на это повлиять можно, нужно просто в регламенте принять определенные четкие решения», – сказал Андреев. 

Напомним, что в матче со «Спартаком» (1:3) в микрофон арбитра Алексея Сухого назвали «козлом». В «Ахмате» заявили, что это сделал сотрудник пресс-службы стадиона Ризван Эдильсултанов.

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