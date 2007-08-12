Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «На стадионах кричат вещи и похуже. А тут один человек крикнул на эмоциях»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию, когда во время матча 5-го тура РПЛ «Ахмат» – (1:3) сотрудник стадиона «Ахмат-Арена» Ризван Эдильсултанов оскорбил арбитра Алексея Сухого, крикнув в дикторский микрофон «Судья, ты козел».

«Сотрудник принес свои извинения за высказывание в дикторской. Его уже уволили. Сейчас слишком сильно акцентируют на этом внимание. У нас на стадионах болельщики кричат вещи и похуже. А тут один человек крикнул на эмоциях… Мы же на стадионе, не в театр пришли.

Да, он сорвался, не сдержался, это его не красит, и он не должен был этого делать. Но на некоторых встречах целые сектора скандируют более нелицеприятные вещи.

Я никого не оправдываю, просто необходимо с этим бороться. Сможет ли он вернуться к работе после извинений? Он не был работником клуба, не могу за это отвечать», – сказал Айдамиров.

На матче «Ахмата» опять кричали в микрофон про судью

Сотрудник «Ахмат-Арены», крикнувший в микрофон «Судья, ты козел»: «Хочу извиниться перед арбитром как перед человеком, но вчера он не был настроен судить честно»