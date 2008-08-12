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👋Снейдер завершил карьеру. Он подписал контракт с «Утрехтом» и будет смотреть футбол из собственного скайбокса

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Бывший полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер завершил карьеру футболиста.

Об этом 35-летний игрок объявил при заключении контракта с «Утрехтом», по условиям которого он будет просматривать домашние матчи клуба из собственного скайбокса.

Последним клубом голландца была «Аль-Гарафа».

За свою карьеру Снейдер выступал в «Аяксе», за который провел 180 матчей, «Реале» (66 игр), «Интере» (116 игр), «Галатасарае» (175 игр). Футболист выигрывал национальный чемпионат в составе каждого из этих клубов (дважды вместе с турецким клубом). Вместе с «Интером» Снейдер победил в Лиге чемпионов сезона-2009/10.

За сборную Голландии он сыграл 134 матча и забил 31 гол. В ее составе Снейдер становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

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