ЦСКА объявил о подписании Майка Джеймса

Московский ЦСКА подписал контракт с защитником (28 лет, 185 см).

За семь лет в профессиональном баскетболе Джеймс сменил девять клубов, отметившись в чемпионатах Хорватии, Греции, Израиля, Испании и Италии. В сезоне-2017/18 Джеймс провел 36 матчей в НБА за «Финикс» и «Новый Орлеан», в которых его средние показатели составили 9,3 очка, 2,5 подбора и 3,5 передачи за 19,1 минуты.

Сезон-2018/19 был для Майка статистически лучшим. По его итогам экс-защитник «Милана» получил приз имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку Евролиги. К 19,8 очка Джеймс добавлял в среднем по 6,4 результативных передачи (второй показатель в турнире), а также стал лидером лиги по 3-очковым, попаданиям с игры и штрафным, по фолам на игроке и времени на паркете, стал третьим по перехватам.

Также в минувшем сезоне Джеймс был выбран во вторую символическую пятерку Евролиги.

Джеймс станет девятым иностранным игроком в составе ЦСКА на предстоящий сезон. По регламенту чемпионата России командам разрешено иметь восемь легионеров в заявке Лиги ВТБ и еще одного для европейских клубных турниров.

Имя игрока, который будет выступать только в чемпионате Евролиги, будет названо тренерским штабом перед началом официальных матчей.