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«Локомотив» объявил о трансфере Джорджевича роликом про лук

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия трансферы Лука Джорджевич Футбол

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич перешел в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за переход 25-летнего форварда 1,8+0,2 млн евро. О трансфере стало известно из сообщения Betting Insider.

Игрок будет выступать за «Локомотив» под 22-м номером.

В сезоне-2018/19 Джорджевич выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды. Он провел за команду 23 матча, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

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