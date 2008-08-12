«Бавария» может арендовать Коутиньо на 2 сезона с правом выкупа

работает над трансфером полузащитника «Барселоны» .

Мюнхенский клуб рассматривает два варианта приобретения 27-летнего бразильца, оба предусматривают первоначальную аренду игрока.

может арендовать Коутиньо на два сезона с последующим правом выкупа. Эта сделка аналогична той, в рамках которой был подписан, но в итоге не выкуплен хавбек «Реала» Хамес Родригес.

Второй вариант – годичная аренда с обязательством выкупа по окончании сезона.

Немцы намерены снизить трансферную стоимость Коутиньо, на которого также претендует «ПСЖ».