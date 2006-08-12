«Ростов» вышел на 2-е место в РПЛ

В заключительном матче 5-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» дома переиграл «Крылья Советов» (1:0).
Ростовчане набрали 11 очков и вышли на второе место в таблице. У лидирующего «Зенита» на два очка больше.
У самарцев три балла. «Крылья» идут на 14-м месте, в зоне стыковых матчей.
На Sports.ru можно было почитать текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Крылья Советов».
- Дата проведения
- 12 августа, 20.00, «Ростов-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 33 Шомуродов.
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Ростов –
Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов (Логашов, 90), Норманн, Попов, Байрамян (Зуев, 55), Еременко, Ионов (Глебов, 73), Шомуродов.
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Крылья Советов –
Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 70), Карпов, Чернов, Комбаров, Гынсарь (Радоньич, 73), Тимофеев, Кабутов, Гацкан, Канунников, Соболев (Голенков, 87).