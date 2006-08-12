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«Ростов» вышел на 2-е место в РПЛ

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Футбол

В заключительном матче 5-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» дома переиграл «Крылья Советов» (1:0).

Ростовчане набрали 11 очков и вышли на второе место в таблице. У лидирующего «Зенита» на два очка больше.

У самарцев три балла. «Крылья» идут на 14-м месте, в зоне стыковых матчей.

На Sports.ru можно было почитать текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Крылья Советов».

Ростов – Крылья Советов 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
12 августа, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 33 Шомуродов.
РостовПесьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов (Логашов, 90), Норманн, Попов, Байрамян (Зуев, 55), Еременко, Ионов (Глебов, 73), Шомуродов.
Крылья СоветовРыжиков, Анюков (Зиньковский, 70), Карпов, Чернов, Комбаров, Гынсарь (Радоньич, 73), Тимофеев, Кабутов, Гацкан, Канунников, Соболев (Голенков, 87).
Предупреждения:
Чистяков (63), Козлов (64), Песьяков (88).

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