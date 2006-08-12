«Ростов» вышел на 2-е место в РПЛ

В заключительном матче 5-го тура российской Премьер-лиги дома переиграл «Крылья Советов» (1:0).

е набрали 11 очков и вышли на второе место в таблице. У лидирующего «Зенита» на два очка больше.

У самарцев три балла. «Крылья» идут на 14-м месте, в зоне стыковых матчей.

На Sports.ru можно было почитать текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Крылья Советов».

Календарь РПЛ

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ