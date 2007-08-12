Албон заменит Гасли в «Ред Булл» с Гран-при Бельгии, Квят останется в «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Алекс Албон начнет вторую половину сезона в «Ред Булл» вместе с Максом Ферстаппеном.

Он заменит Пьера Гасли, начиная с Гран-при Бельгии. Француз вернется в младшую команду «быков» и станет напарником , сообщает официальный сайт команды.

Ранее появлялась информация о том, что Гасли заменит именно российский пилот.

«Команда использует оставшиеся девять гонок сезона для того, чтобы оценить выступления Алекса и принять взвешенное решение о том, кто будет партнером Макса в 2020 году», – говорится в заявлении .

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