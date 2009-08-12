Хабиб Нурмагомедов – в тройке самых влиятельных мусульман России

Чемпион UFC в легком весе занял третью строчку в рейтинге самых влиятельных мусульман России.

Выше него только первый президент Татарстана, советник Татарстана Минтимер Шаймиев и председатель президиума духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин.

На четвертом месте глава Татарстана Рустам Мининханов, на пятом – глава Чечни Рамзан Кадыров.

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