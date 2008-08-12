Алексей Швед пропустит чемпионат мира из-за травмы

Защитник сборной России Алексей Швед не прошел медицинское обследование и не сможет сыграть на чемпионате мира в Китае, сообщает официальный сайт РФБ.

По результатам медобследования у Шведа выявлен парциальный разрыв плантарной фасции, который не позволит ему выступить за национальную команду. В ближайшие четыре недели игроку рекомендовано восстановление по индивидуальной программе.

Лучший снайпер Евробаскета-2017 стал третьей потерей сборной России на позиции разыгрывающего: ранее из-за травм команда лишилась Дмитрия Хвостова и Ивана Ухова.

Сегодня Швед посетил вечернюю тренировку в Новогорске, встретился с партнерами по сборной и пожелал им удачи на чемпионате мира в Китае. Турнир стартует 31 августа и является отбором на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.