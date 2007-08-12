РБК: «Удинезе» и другие итальянские клубы интересуются Бакаевым

Полузащитник Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в «Удинезе», сообщает РБК.

По информации источника, европейские клубы внимательно следят за выступлениями Бакаева и изучают возможность его подписания. Об этом заявил источник, близкий к футболисту, и собеседник, знакомый с ситуацией.

«За ним уже год следят скауты европейских клубов. В частности, матчи Зелимхана еще в прошлом сезоне просматривали представители итальянских команд», — сказал источник, близкий к футболисту, отметив, что одним из таких клубов был .

Сообщается, что интерес со стороны итальянского клуба сохраняется. Название других итальянских клубов, которые заинтересованы в Бакаеве, источник не сообщил.

Утверждается, что официальных предложений об оформлении трансфера пока не поступало.

«Да и сам Бакаев сосредоточен на игре за «Спартак» и никуда не спешит. Клубам нужно больше времени для анализа, перед тем как сделать предложение. Помимо Бакаева, «Удинезе» в прошлом году следил и за Магомедом-Шапи Сулеймановым из «Краснодара». По Бакаеву предложений не было, а Шапи «Краснодар» не отпустил», — рассказал источник.