Реклама 18+
Реклама 18+

РБК: «Удинезе» и другие итальянские клубы интересуются Бакаевым

Теги Спартак Удинезе премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Зелимхан Бакаев Футбол

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в «Удинезе», сообщает РБК.

По информации источника, европейские клубы внимательно следят за выступлениями Бакаева и изучают возможность его подписания. Об этом заявил источник, близкий к футболисту, и собеседник, знакомый с ситуацией.

«За ним уже год следят скауты европейских клубов. В частности, матчи Зелимхана еще в прошлом сезоне просматривали представители итальянских команд», — сказал источник, близкий к футболисту, отметив, что одним из таких клубов был «Удинезе».

Сообщается, что интерес со стороны итальянского клуба сохраняется. Название других итальянских клубов, которые заинтересованы в Бакаеве, источник не сообщил.

Утверждается, что официальных предложений об оформлении трансфера пока не поступало.

«Да и сам Бакаев сосредоточен на игре за «Спартак» и никуда не спешит. Клубам нужно больше времени для анализа, перед тем как сделать предложение. Помимо Бакаева, «Удинезе» в прошлом году следил и за Магомедом-Шапи Сулеймановым из «Краснодара». По Бакаеву предложений не было, а Шапи «Краснодар» не отпустил», — рассказал источник.

Прогнозы на РПЛ

 

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться