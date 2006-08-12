Сотрудник «Ахмат-Арены», крикнувший в микрофон «Судья, ты козел»: «Хочу извиниться перед арбитром как перед человеком, но вчера он не был настроен судить честно»

Ризван Эдильсултанов, бывший сотрудник «Ахмат-Арены», который вчера оскорбил главного арбитра матча 5-го тура РПЛ «Ахмат» – (1:3) Алексея Сухого, подтвердил, что он уволен со своей должности.

– Вас действительно уволили за то, что вы подошли к микрофону и оскорбили судью?

– Да, это так. Прежде всего я человек, который переживает за свою команду. Увидел безобразное судейство и не совладал с эмоциями. У меня есть доступ к дикторской кабинке, в тот момент я находился в ней, не справился с эмоциями и прокричал в микрофон то, что вы слышали. Конечно, я поступил неправильно. Сейчас осознаю свою ошибку. Если бы была возможность вернуться в тот момент, я бы этого не повторил.

– Есть желание извиниться перед арбитром? За сам поступок.

– Конечно. Я из-за этой глупой ошибки лишился своей работы, которую я безумно любил. Раз я говорю, что осознаю ошибку, значит понимаю, что был не прав. Хочу извиниться перед арбитром как перед человеком. Я виноват, что оскорбил человека. Но если взять его профессиональную деятельность…

– В чем основные претензии по его работе?

– У нас из года в год получается, что, когда приезжают московские топ-клубы, всегда судья подсаживает на свистки нашу команду. И вчера было прямое доказательство этого. Но два свистка в пользу «Спартака» был один в пользу , и то ради приличия.

Когда удаляли Мбенга, была стычка с Джикией. Он его спровоцировал, когда Мбенг схватил мяч и убегал в сторону центрального круга. Если стычка, дай обоим желтую карточку, а не одному. Естественно, Мбенг завелся, эмоции перехлестывали, и в следующем моменте он получил красную. И это далеко не единственный момент. Арбитр вчера был явно не настроен судить честно, – сказал Эдильсултанов.

🎤На «Ахмат-Арене» прокричали в микрофон «Судья, ты козел» после удаления Мбенга