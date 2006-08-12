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Okko подарил пользователям два фильма из каталога и подписку «Оптимум» на 30 дней из-за сбоев в трансляциях 1-го тура АПЛ

Теги премьер-лига Англия телевидение болельщики Okko Футбол

Платформа Okko Спорт предложила компенсацию пользователям в связи с техническими проблемами во время трансляции матчей 1-го тура АПЛ в воскресенье.

Сообщения о неполадках стали появляться во время матчей «Лестер» – «Вулверхэмптон» (0:0) и «Ньюкасл» – «Арсенал» (0:1). К моменту старта игры «Манчестер Юнайтед» – «Челси» (4:0) неисправности все еще не были устранены.

«Нам очень жаль, что в воскресенье у вас возникли проблемы с доступом к Okko. Вы получите подарок: два любых фильма из каталога, подписку «Оптимум» на 30 дней.

Вы сможете воспользоваться промокодом после окончания текущей подписки Спорт», – говорится в сообщении Okko, разосланном пользователям.

Пакет «Оптимум» в онлайн-кинотеатре Okko дает доступ к неограниченному просмотру 20 000 фильмов и сериалов в Full HD в течение 30 дней.

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