Союз биатлонистов России ( ) потратил 62 миллиона рублей на сборную в сезоне-2018/19.

Годовой бюджет СБР – 116 миллионов рублей после удержания налогов, расходы примерно такие же.

Остальные расходы СБР:

• Премиальные спортсменам за выступления на международных стартах в зависимости от успехов – 6 млн. Доля Александра Логинова отсюда по расчетам СБР – 1,6 млн.

• Зарплата сотрудников офиса, которые работают на команду (вроде начальника Дмитрия Рочева или менеджера Екатерины Боярских) – 10 млн.

• Непредвиденные расходы. Кейс с австрийской полицией в декабре стоил 14 тысяч евро (1 млн рублей) – деньги ушли на адвокатов.

• 16,7 млн уже удержал IBU в рамках восстановления, еще около 16 млн СБР отдаст до октября – это расплата за допинговое прошлое нашего биатлона (Екатерина Юрьева,Ирина Старых, Александр Логинов, екатерина Глазырина).

Мы узнали, сколько СБР тратит на Логинова и команду. И сколько еще должен за допинг из прошлого