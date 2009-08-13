«Барса» предложила Коутиньо и 60-80 млн евро за Неймара. «ПСЖ» хочет продать игрока дороже

устно предложила «ПСЖ» обменять нападающего Неймара на полузащитника и сумму от 60 до 80 млн евро, утверждает Le Parisien.

Сообщается, что это предложение действует уже несколько недель, но не устраивает французский клуб. По мнению руководства , сумма слишком мала, а Коутиньо оценен слишком высоко.

План катарских владельцев клуба заключается в том, чтобы продать за большую сумму, а если не удастся – оставить его в «ПСЖ».

Ситуация может разрешиться на собрании Ассоциации европейских клубов, которое пройдет 15-16 августа в Ливерпуле. Там владелец парижского клуба может встретится с представителями «Барсы» и «Реала», также претендующих на Неймара.