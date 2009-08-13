Реклама 18+
Реклама 18+

«Барса» предложила Коутиньо и 60-80 млн евро за Неймара. «ПСЖ» хочет продать игрока дороже

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Филиппе Коутиньо Нассер Аль-Хелайфи Футбол

«Барселона» устно предложила «ПСЖ» обменять нападающего Неймара на полузащитника Филиппе Коутиньо и сумму от 60 до 80 млн евро, утверждает Le Parisien.

Сообщается, что это предложение действует уже несколько недель, но не устраивает французский клуб. По мнению руководства «ПСЖ», сумма слишком мала, а Коутиньо оценен слишком высоко.

План катарских владельцев клуба заключается в том, чтобы продать Неймара за большую сумму, а если не удастся – оставить его в «ПСЖ».

Ситуация может разрешиться на собрании Ассоциации европейских клубов, которое пройдет 15-16 августа в Ливерпуле. Там владелец парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи может встретится с представителями «Барсы» и «Реала», также претендующих на Неймара.

Сделайте селфи с символикой «Барселоны» и выиграйте смартфон

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться