«Зенит» набрал 13 очков в 5 турах и по-прежнему лидирует в РПЛ

Сегодня в 5-м туре РПЛ «Динамо» дома проиграло «Зениту» (0:2).
Победный гол забил форвард питерцев Артем Дзюба, второй мяч на счету Магомеда Оздоева.
«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате с 13 очками после 5 туров.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 10 августа, 19.00, «ВТБ-Арена»
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Динамо –
Шунин (Лещук, 14), Паршивлюк, Шуньич, Рауш, Рыков, Юсупов, Каборе, Шиманьски, Жоаозиньо (Н`Жи, 46), Шейдаев, Панченко (Грулев, 64).
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Зенит –
Лунев, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Смольников, Оздоев, Барриос, Сутормин (Жирков, 64), Дзюба, Азмун (Ригони, 90), Дриусси (Малком, 46).
- Предупреждения:
- Жоаозиньо (26), Оздоев (35), Азмун (39), Панченко (56), Сутормин (59), Рыков (60), Юсупов (69).
- Удаление:
- Юсупов (80).