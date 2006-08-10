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«Зенит» набрал 13 очков в 5 турах и по-прежнему лидирует в РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Сегодня в 5-м туре РПЛ «Динамо» дома проиграло «Зениту» (0:2).

Победный гол забил форвард питерцев Артем Дзюба, второй мяч на счету Магомеда Оздоева.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате с 13 очками после 5 туров.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Динамо – Зенит 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
10 августа, 19.00, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Дзюба, 0:2 – 88 Оздоев.
ДинамоШунин (Лещук, 14), Паршивлюк, Шуньич, Рауш, Рыков, Юсупов, Каборе, Шиманьски, Жоаозиньо (Н`Жи, 46), Шейдаев, Панченко (Грулев, 64).
ЗенитЛунев, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Смольников, Оздоев, Барриос, Сутормин (Жирков, 64), Дзюба, Азмун (Ригони, 90), Дриусси (Малком, 46).
Предупреждения:
Жоаозиньо (26), Оздоев (35), Азмун (39), Панченко (56), Сутормин (59), Рыков (60), Юсупов (69).
Удаление:
Юсупов (80).

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