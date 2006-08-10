«Зенит» набрал 13 очков в 5 турах и по-прежнему лидирует в РПЛ

Сегодня в 5-м туре РПЛ «Динамо» дома проиграло «Зениту» (0:2).

Победный гол забил форвард питерцев Артем Дзюба, второй мяч на счету Магомеда Оздоева.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате с 13 очками после 5 туров.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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