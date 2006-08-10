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L’Équipe: Рибери может перейти в «Локомотив»💣

Теги Локомотив Бавария Франк Рибери премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Футбол

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может перейти в клуб из России.

По информации L’Équipe, на 36-летнего французского хавбека претендует «Локомотив».

Москвичи уже связались с окружением Рибери по поводу возможного подписания контракта.

Утверждается, что в начале лета Рибери входил в шорт-лист «Краснодара», а сейчас он интересен «Локомотиву».

Также сообщалось, что ПСВ интересуется Рибери. Ранее игрок отклонил предложение «Монако». К Рибери также проявляет интерес «Айнтрахт» и клуб с Ближнего Востока.

Футболист ушел из «Баварии» после 12 сезонов. В минувшем сезоне он забил 6 голов и отдал 4 результативных паса в 25 играх бундеслиги.

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