В игре «Вест Хэм» – «Сити» впервые использовали VAR в АПЛ. Гол Жезуса отменен из-за офсайда

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» – (0:5) впервые использовали систему VAR в АПЛ.

Форвард гостей забил гол на 54-й минуте встречи, однако арбитры, отвечающие за видеоповторы, подсказали судье , что засчитывать гол нельзя.

Был зафиксирован офсайд у , который отдавал голевой пас на Жезуса.

На 76-й минуте судьи также просматривали гол самого Стерлинга на предмет офсайда, но мяч был засчитан.

А на 85-й минуте форварда Серхио Агуэро заставили перебить пенальти из-за того, что голкипер Лукаш Фабианьски нарушил правила. Со второго раза аргентинец реализовал пенальти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.