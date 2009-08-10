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В игре «Вест Хэм» – «Сити» впервые использовали VAR в АПЛ. Гол Жезуса отменен из-за офсайда

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Лукаш Фабианьски Майк Дин Рахим Стерлинг видеоповторы Габриэл Жезус Футбол

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Манчестер Сити» (0:5) впервые использовали систему VAR в АПЛ.

Форвард гостей Габриэл Жезус забил гол на 54-й минуте встречи, однако арбитры, отвечающие за видеоповторы, подсказали судье Майку Дину, что засчитывать гол нельзя.

Был зафиксирован офсайд у Рахима Стерлинга, который отдавал голевой пас на Жезуса.

На 76-й минуте судьи также просматривали гол самого Стерлинга на предмет офсайда, но мяч был засчитан.

А на 85-й минуте форварда Серхио Агуэро заставили перебить пенальти из-за того, что голкипер Лукаш Фабианьски нарушил правила. Со второго раза аргентинец реализовал пенальти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.  

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