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«ПСЖ» не вызвал Неймара на игру с «Нимом». Идут переговоры о трансфере

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Леонардо Неймар Ним Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар не сыграет в 1-м туре чемпионата Франции с «Нимом» 11 августа.

Клуб принял решение не вызывать 27-летнего бразильца на игру из-за неопределенности с будущим игрока.

«Идут более продвинутые переговоры, чем ранее, но соглашения нет.

Посмотрим, что случится. Нужно, чтобы будущее всех было определено», – заявил спортивный директор парижан Леонардо.

В услугах Неймара заинтересованы «Реал» и «Барселона». Сам футболист хотел бы вернуться в Каталонию.

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