«ПСЖ» не вызвал Неймара на игру с «Нимом». Идут переговоры о трансфере

Форвард «ПСЖ» Неймар не сыграет в 1-м туре чемпионата Франции с «Нимом» 11 августа.
Клуб принял решение не вызывать 27-летнего бразильца на игру из-за неопределенности с будущим игрока.
«Идут более продвинутые переговоры, чем ранее, но соглашения нет.
Посмотрим, что случится. Нужно, чтобы будущее всех было определено», – заявил спортивный директор парижан Леонардо.
В услугах Неймара заинтересованы «Реал» и «Барселона». Сам футболист хотел бы вернуться в Каталонию.
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