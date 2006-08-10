«ПСЖ» не вызвал Неймара на игру с «Нимом». Идут переговоры о трансфере

Форвард «ПСЖ» не сыграет в 1-м туре чемпионата Франции с «Нимом» 11 августа.

Клуб принял решение не вызывать 27-летнего бразильца на игру из-за неопределенности с будущим игрока.

«Идут более продвинутые переговоры, чем ранее, но соглашения нет.

Посмотрим, что случится. Нужно, чтобы будущее всех было определено», – заявил спортивный директор парижан .

В услугах Неймара заинтересованы «Реал» и . Сам футболист хотел бы вернуться в Каталонию.

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