Товарищеские матчи. Видеотрансляция. «Барса» играет с «Наполи» в США, «Интер» победил «Валенсию» по пенальти

«Барселона» играет с «Наполи» в США на «Мичиган Стэдиум», «Интер» в серии пенальти обыграл «Валенсию» (1:1, 7:6 по пенальти) на «Месталье».
Трансляцию матча «Барселоны» с «Наполи» можно посмотреть на Sports.ru в прямом эфире.
Товарищеские матчи
Валенсия, Испания
- Дата проведения
- 10 августа, 22.30, «Месталья»
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Валенсия –
Доменек (Силлессен, 46), Габриэл Паулиста, Гарай, Гайя (Сальва Руис, 65), Васс (Пиччини, 46), Коклен (Кондогбиа, 46), Парехо, Солер (Черышев, 65), Гедеш (Ферран Торрес, 79), Гамейро (Макси Гомес, 65), Родриго (Ли Кан Ин, 79).
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Интер –
Ханданович, де Врей, Далберт (Асамоа, 71), Шкриньяр (Бастони, 71), Д`Амброзио, Кандрева (Лонго, 83), Брозович (Валеро, 83), Сенси (Гальярдини, 70), Барелла (Весино, 70), Политано (Димарко, 83), Мартинес (Эспозито, 70).
Анн-Арбор, США
- Дата проведения
- 11 августа, 00.00, «Michigan Stadium»
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Наполи –
Мерет, Кирикеш, Манолас, Гулям, Хюсай, Элмаз, Фабиан Руис, Верди, Аллан, Кальехон, Мертенс.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.