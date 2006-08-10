Товарищеские матчи. Видеотрансляция. «Барса» играет с «Наполи» в США, «Интер» победил «Валенсию» по пенальти

«Барселона» играет с «Наполи» в США на «Мичиган Стэдиум», «Интер» в серии пенальти обыграл «Валенсию» (1:1, 7:6 по пенальти) на «Месталье».

Трансляцию матча «Барселоны» с «Наполи» можно посмотреть на Sports.ru в прямом эфире.

Товарищеские матчи

Валенсия, Испания

Анн-Арбор, США

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.