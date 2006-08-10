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Товарищеские матчи. Видеотрансляция. «Барса» играет с «Наполи» в США, «Интер» победил «Валенсию» по пенальти

Теги Интер Барселона Валенсия товарищеские матчи (клубы) результаты Наполи Футбол

«Барселона» играет с «Наполи» в США на «Мичиган Стэдиум», «Интер» в серии пенальти обыграл «Валенсию» (1:1, 7:6 по пенальти) на «Месталье».

Трансляцию матча «Барселоны» с «Наполи» можно посмотреть на Sports.ru в прямом эфире.

Товарищеские матчи

Валенсия, Испания

Валенсия Испания – Интер Италия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
10 августа, 22.30, «Месталья»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 38 Солер, 1:1 – 82, пенальти Политано.
ВаленсияДоменек (Силлессен, 46), Габриэл Паулиста, Гарай, Гайя (Сальва Руис, 65), Васс (Пиччини, 46), Коклен (Кондогбиа, 46), Парехо, Солер (Черышев, 65), Гедеш (Ферран Торрес, 79), Гамейро (Макси Гомес, 65), Родриго (Ли Кан Ин, 79).
ИнтерХанданович, де Врей, Далберт (Асамоа, 71), Шкриньяр (Бастони, 71), Д`Амброзио, Кандрева (Лонго, 83), Брозович (Валеро, 83), Сенси (Гальярдини, 70), Барелла (Весино, 70), Политано (Димарко, 83), Мартинес (Эспозито, 70).
Предупреждения:
Васс (25), Шкриньяр (52).

Анн-Арбор, США

Наполи Италия – Барселона Испания 0:0 (перерыв)
Дата проведения
11 августа, 00.00, «Michigan Stadium»
Онлайн матча
НаполиМерет, Кирикеш, Манолас, Гулям, Хюсай, Элмаз, Фабиан Руис, Верди, Аллан, Кальехон, Мертенс.
Барселонатер Стеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, Аленья, де Йонг, Дембеле, Альба, Гризманн, Суарес.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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