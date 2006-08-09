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«Челси» летом продал игроков на 213 млн фунтов, больше всех потратил «МЮ» – 148 млн

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В чемпионате Англии вчера закрылось трансферное окно.

Клубом, потратившим летом больше всех денег на покупки игроков, стал «Манчестер Юнайтед» – 148 миллионов евро.

Манкунианцы подписали защитника Харри Магуайра (80 млн фунтов), Аарона Уан-Биссаку (50 млн фунтов) и полузащитника Дэниэла Джеймса (18 млн). 

Второе место в рейтинге заняла «Астон Вилла», купившая 12 футболистов на общую сумму 144,5 млн фунтов. Третьим стал «Арсенал», подписавший игроков на 138 миллионов, а также арендовавший Дани Себальоса у «Реала»

Больше всех прошедшим летом заработал «Челси» – 213,2 млн фунтов. Самые крупные продажи – Эден Азар в «Реал» за 130 млн фунтов и Альваро Мората в «Атлетико» за 58,3 млн фунтов. 

На втором месте по прибыли расположился «Лестер» (80 млн фунтов), третий – «Манчестер Юнайтед» (74 млн). 

Наибольший отрицательный балланс по итогам трансферного окна у «Астон Виллы» (минус 144,5 млн фунтов), «Арсенала» (минус 82 млн) и «Манчестер Сити» (минус 76,7 млн). 

Скриншоты: сайт Sky Sports

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