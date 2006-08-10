🖐 «Ман Сити» убрал «Вест Хэм» – 5:0. Разница мячей уже лучше, чем у «Ливерпуля»

В 1-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вест Хэм» (5:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

По итогам 1-го тура «Манчестер Сити» превосходит по разнице мячей «Ливерпуль», одержавший в пятницу крупную победу над «Норвичем» (4:1).

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