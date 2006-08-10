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🖐 «Ман Сити» убрал «Вест Хэм» – 5:0. Разница мячей уже лучше, чем у «Ливерпуля»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

В 1-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вест Хэм» (5:0). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

По итогам 1-го тура «Манчестер Сити» превосходит по разнице мячей «Ливерпуль», одержавший в пятницу крупную победу над «Норвичем» (4:1).

Вест Хэм – Манчестер Сити 0:5 (0:1, 0:4)
Дата проведения
10 августа, 14.30, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Габриэл Жезус, 0:2 – 51 Стерлинг, 0:3 – 75 Стерлинг, 0:4 – 86, пенальти Агуэро, 0:5 – 90 Стерлинг.
Вест ХэмФабианьски, Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессуэлл, Уилшер (Снодграсс, 56), Райс, Фелипе Андерсон (Эрнандес, 66), Лансини, Антонио (Форнальс, 46), Аллер.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Зинченко, де Брюйне (Гюндоган, 79), Родри Эрнандес, Сильва (Фоден, 80), Марез, Габриэл Жезус (Агуэро, 69), Стерлинг.
Предупреждения:
Бальбуэна (61), Фелипе Андерсон (62), Уокер (87), Стерлинг (90).

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