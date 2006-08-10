🖐 «Ман Сити» убрал «Вест Хэм» – 5:0. Разница мячей уже лучше, чем у «Ливерпуля»

В 1-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вест Хэм» (5:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
По итогам 1-го тура «Манчестер Сити» превосходит по разнице мячей «Ливерпуль», одержавший в пятницу крупную победу над «Норвичем» (4:1).
- Дата проведения
- 10 августа, 14.30, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 0:1 – 25 Габриэл Жезус, 0:2 – 51 Стерлинг, 0:3 – 75 Стерлинг, 0:4 – 86, пенальти Агуэро, 0:5 – 90 Стерлинг.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессуэлл, Уилшер (Снодграсс, 56), Райс, Фелипе Андерсон (Эрнандес, 66), Лансини, Антонио (Форнальс, 46), Аллер.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Зинченко, де Брюйне (Гюндоган, 79), Родри Эрнандес, Сильва (Фоден, 80), Марез, Габриэл Жезус (Агуэро, 69), Стерлинг.
- Предупреждения:
- Бальбуэна (61), Фелипе Андерсон (62), Уокер (87), Стерлинг (90).
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