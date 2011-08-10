Исполнительный директор СБР: «У наших спортсменов завышенные требования. Пятый-шестой номера сборной хотят получать как Фуркад»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков выразил мнение о спортсменах, которые недовольны контрактами с организацией.

«По сравнению с нынешними контрактами в прежних не было только одного – не было указано, какие конкретно суммы получают спортсмены за призовые места на этапах Кубка мира. Мы сделали шаг навстречу спортсменам, эти суммы прописали. Не знаю, много это или мало, каждый судит по себе, но скажу, что за победу на этапе Кубка мира СБР обязуется выплатить 150 тысяч рублей.



IBU платит примерно в семь раз больше. Ну так у нас денег сейчас почти нет, сами знаете, какая финансовая ситуация сложилась в СБР не по нашей вине. Другой вопрос, что если мы что-то пообещали, то точно заплатим.

Задают спортсмены вопрос: а откуда у вас деньги? Я отвечаю: мы с Алексеем Викторовичем (Нуждовым, первым вице-президентом СБР) скинемся, достанем. Один из левого кармана, другой из правого по три миллиона, и шесть миллионов призовых заплатим. Это наш пролетарский ответ.



У наших спортсменов почему-то очень завышенные требования. Пусть они себя сравнят с Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бе. В сборной Франции, кроме четырех лидеров сборной, есть пятый и шестой номера. Они не получают ничего, а у нас пятый-шестой номера сборной хотят примерно как Фуркад.

Я не против. Пусть выиграют хотя бы одну гонку на этапе Кубка мира и тогда получат серьезную сумму. Но пока они занимают 40-е места, думаю, с деньгами у них будет туго», – сказал Голиков.

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