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ЦСКА согласовал аренду Болази с «Эвертоном», но не договорился с самим игроком

Теги ЦСКА Ренн высшая лига Шотландия Селтик Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Янник Болази Футбол

Полузащитник «Эвертона» Янник Болази не перейдет в ЦСКА в летнее трансферное окно, утверждает Goal.com.

Московский клуб согласовал с руководством мерсисайдцев аренду 30-летнего хавбека с правом выкупа за 5 миллионов фунтов, но не смог договориться с самим игроком.

На этой неделе футболист в твиттере подчеркнул, что не намерен переходить в команду из России после истории с полузащитником «Зенита» Малкомом.

Фанаты петербургской команды вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям», намекая на манифест объединения фанатов «Ландскрона» «Селекция 12».

На Болази претендуют «Селтик», «Бешикташ» и «Ренн». «Эвертон» планирует продать хавбека за те же пять миллионов фунтов, которые обговаривались с ЦСКА.

Зарплата уроженца ДР Конго составляет 80 тысяч фунтов в неделю.

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