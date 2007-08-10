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International Champions Cup. «Атлетико» обыграл «Ювентус», Феликс забил и ассистировал

Теги Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига товарищеские матчи (клубы) результаты International Champions Cup Футбол

International Champions Cup 

Сольна, Швеция

Атлетико Испания – Ювентус Италия 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
10 августа, 19.06, «Френдс Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 24 Лемар, 1:1 – 29 Хедира, 2:1 – 33 Жоау Феликс.
АтлетикоОблак, Хименес (Корреа, 56), Триппьер (Эрмосо, 56), Савич (Эррера, 57), Лоди (Санчес, 66), Коке (Фелипе, 57), Лемар (Витоло, 67), Сауль (Родриго Рикельме, 66), Льоренте (Томас, 46), Жоау Феликс (Арьяс, 56), Мората (Диего Коста, 56; Шапонич, 90).
ЮвентусШченсны (Буффон, 59), Кьеллини (Бонуччи, 46), Алекс Сандро (Куадрадо, 59), Де Шильо (Данило, 71), де Лигт (Демирал, 71), Хедира (Матюиди, 60), Рабьо (Джан, 71), Пьянич (Бентанкур, 60), Дуглас Коста (Бернардески, 60), Игуаин (Дибала, 60), Роналду (Манджукич, 71).
Предупреждения:
Витоло (69), Корреа (83).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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