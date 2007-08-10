International Champions Cup. «Атлетико» обыграл «Ювентус», Феликс забил и ассистировал

International Champions Cup
Сольна, Швеция
- Дата проведения
- 10 августа, 19.06, «Френдс Арена»
- Голы:
- 1:0 – 24 Лемар, 1:1 – 29 Хедира, 2:1 – 33 Жоау Феликс.
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Атлетико –
Облак, Хименес (Корреа, 56), Триппьер (Эрмосо, 56), Савич (Эррера, 57), Лоди (Санчес, 66), Коке (Фелипе, 57), Лемар (Витоло, 67), Сауль (Родриго Рикельме, 66), Льоренте (Томас, 46), Жоау Феликс (Арьяс, 56), Мората (Диего Коста, 56; Шапонич, 90).
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Ювентус –
Шченсны (Буффон, 59), Кьеллини (Бонуччи, 46), Алекс Сандро (Куадрадо, 59), Де Шильо (Данило, 71), де Лигт (Демирал, 71), Хедира (Матюиди, 60), Рабьо (Джан, 71), Пьянич (Бентанкур, 60), Дуглас Коста (Бернардески, 60), Игуаин (Дибала, 60), Роналду (Манджукич, 71).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.