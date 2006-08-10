Квалификация к Играм-2020. Россия сыграет с Кубой, Польша встретится с Францией и другие матчи

10 августа мужская сборная России по волейболу сыграет с Кубой во втором туре квалификации к Токио-2020.

Квалификация к Играм-2020

Мужчины

2-й тур

Группа E

Санкт-Петербург, Россия

Россия – Куба – 19.00





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Иран – Мексика – 16.00





Положение в группе: Россия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Иран – 1-0 (2), Куба – 0-1 (1), Мексика – 0-1 (0).

Группа F

Нинбо, Китай

Финляндия – Аргентина – 10.00





Китай – Канада – 14.30





Положение в группе: Китай – 1-0 (3), Аргентина – 1-0 (3), Канада – 0-1 (0), Финляндия – 0-1 (0).

Группа D

Гданьск, Польша

Польша – Франция – 16.00





Тунис – Словения – 19.30





Положение в группе: Польша – 1-0 (3), Франция – 1-0 (3), Тунис – 0-1 (0), Словения – 0-1 (0).

Группа B

Роттердам, Голландия

Бельгия – Голландия – 17.00





США – Корея – 20.00





Положение в группе: США – 1-0 (3), Голландия – 1-0 (2), Корея – 0-1 (1), Бельгия – 0-1 (0).

Группа A

Варна, Болгария

Бразилия – Египет – 17.00





Пуэрто-Рико – Болгария – 20.30





Положение в группе: Бразилия – 1-0 (3), Болгария – 1-0 (3), Пуэрто-Рико – 0-1 (0), Египет – 0-1 (0),

Группа С

Бари, Италия

Сербия – Камерун – 19.00





Австралия – Италия – 22.15





Положение в группе: Сербия – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Австралия – 0-1 (0), Камерун – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп получат путевки в Токио-2020.