Квалификация к Играм-2020. Россия сыграет с Кубой, Польша встретится с Францией и другие матчи

10 августа мужская сборная России по волейболу сыграет с Кубой во втором туре квалификации к Токио-2020.
Квалификация к Играм-2020
Мужчины
2-й тур
Группа E
Санкт-Петербург, Россия
Россия – Куба – 19.00
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Иран – Мексика – 16.00
Положение в группе: Россия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Иран – 1-0 (2), Куба – 0-1 (1), Мексика – 0-1 (0).
Группа F
Нинбо, Китай
Финляндия – Аргентина – 10.00
Китай – Канада – 14.30
Положение в группе: Китай – 1-0 (3), Аргентина – 1-0 (3), Канада – 0-1 (0), Финляндия – 0-1 (0).
Группа D
Гданьск, Польша
Польша – Франция – 16.00
Тунис – Словения – 19.30
Положение в группе: Польша – 1-0 (3), Франция – 1-0 (3), Тунис – 0-1 (0), Словения – 0-1 (0).
Группа B
Роттердам, Голландия
Бельгия – Голландия – 17.00
США – Корея – 20.00
Положение в группе: США – 1-0 (3), Голландия – 1-0 (2), Корея – 0-1 (1), Бельгия – 0-1 (0).
Группа A
Варна, Болгария
Бразилия – Египет – 17.00
Пуэрто-Рико – Болгария – 20.30
Положение в группе: Бразилия – 1-0 (3), Болгария – 1-0 (3), Пуэрто-Рико – 0-1 (0), Египет – 0-1 (0),
Группа С
Бари, Италия
Сербия – Камерун – 19.00
Австралия – Италия – 22.15
Положение в группе: Сербия – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Австралия – 0-1 (0), Камерун – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп получат путевки в Токио-2020.