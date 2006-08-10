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Гол Игнатьева принес «Краснодару» победу над «Рубином». Казанцы тайм играли в большинстве

Теги Рубин премьер-лига Россия Краснодар Иван Игнатьев Футбол

Сегодня в 5-м туре РПЛ «Краснодар» обыграл «Рубин» благодарю голу Ивана Игнатьева (1:0). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно было посмотреть на сайте в прямом эфире. 

Краснодар – Рубин 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
10 августа, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 17 Игнатьев.
КраснодарСафонов, Спайич, Мартынович, Петров, Стоцкий, Кабелла (Рамирес, 89), Камболов, Вандерсон (Сулейманов, 78), Триндаде, Намли, Игнатьев (Берг, 67).
РубинДюпин, Сорокин, Степанов, Уремович, Данченко, Кварацхелия (Акбашев, 76), Коновалов, Подберезкин (Макаров, 49), Давиташвили, Башкиров (Марков, 83), Кьяртанссон.
Предупреждения:
Кабелла (13), Намли (18), Давиташвили (24), Уремович (66), Сулейманов (80), Коновалов (90).
Удаление:
Намли (45).

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