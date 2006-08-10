Гол Игнатьева принес «Краснодару» победу над «Рубином». Казанцы тайм играли в большинстве

Сегодня в 5-м туре РПЛ «Краснодар» обыграл «Рубин» благодарю голу Ивана Игнатьева (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно было посмотреть на сайте в прямом эфире.

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