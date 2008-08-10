Александр Кокорин: «Готов завершить карьеру в «Зените» и играть хоть бесплатно»

Нападающий Александр Кокорин рассказал о желании играть за «Зенит».
О «Зените»
«Готов завершить карьеру в «Зените». Готов играть хоть бесплатно. Потому что клуб ко мне очень хорошо относится.
Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек».
«Спасибо, становится лучше. Адвокаты ничего не преувеличивали, но я здесь тренируюсь каждый день по полтора часа».
Сегодня команда Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева выиграла у белгородского «Салюта» (4:2) из Олимп-ПФЛ в товарищеском матче в колонии.
Контракт 28-летнего форварда с «Зенитом» был рассчитан до конца июня.
Скабеева – в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц