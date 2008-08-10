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Александр Кокорин: «Готов завершить карьеру в «Зените» и играть хоть бесплатно»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Кокорин Футбол

Нападающий Александр Кокорин рассказал о желании играть за «Зенит».

О «Зените»

«Готов завершить карьеру в «Зените». Готов играть хоть бесплатно. Потому что клуб ко мне очень хорошо относится.

Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек».

О здоровье

«Спасибо, становится лучше. Адвокаты ничего не преувеличивали, но я здесь тренируюсь каждый день по полтора часа».

Сегодня команда Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева выиграла у белгородского «Салюта» (4:2) из Олимп-ПФЛ  в товарищеском матче в колонии.

Контракт 28-летнего форварда с «Зенитом» был рассчитан до конца июня.

Скабеева – в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц

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