Дзюба стал 5-м бомбардиром в истории чемпионатов России, обойдя Павлюченко

Нападающий Артем Дзюба открыл счет на 10-й минуте игры 5-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0, первый тайм).

Для 30-летнего футболиста этот гол стал 105-м в чемпионатах России. Таким образом, Дзюба обошел экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко, на счету которого 104 мяча.

Полностью первая пятерка выглядит так:

1. Олег Веретенников, 274 игры, 143 гола

2. Александр Кержаков, 340 игр, 139 голов

3. Дмитрий Кириченко, 377 игр, 129 голов

4. Дмитрий Лоськов, 453 игры, 120 голов

5. , 312 игр, 105 голов

За матчем «Динамо» – «Зенит» можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.

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