Дзюба стал 5-м бомбардиром в истории чемпионатов России, обойдя Павлюченко

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет на 10-й минуте игры 5-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0, первый тайм).
Для 30-летнего футболиста этот гол стал 105-м в чемпионатах России. Таким образом, Дзюба обошел экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко, на счету которого 104 мяча.
Полностью первая пятерка выглядит так:
1. Олег Веретенников, 274 игры, 143 гола
2. Александр Кержаков, 340 игр, 139 голов
3. Дмитрий Кириченко, 377 игр, 129 голов
4. Дмитрий Лоськов, 453 игры, 120 голов
5. Артем Дзюба, 312 игр, 105 голов
За матчем «Динамо» – «Зенит» можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.
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