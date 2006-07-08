Нападающий и сборной России Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона в РПЛ по версии Sports.ru.

Сегодня 30-летний форвард получил приз – золотые яйца. В борьбе за награду Артем опередил Виктора Классона ( , 2-е место) и Марио Фернандеса (ЦСКА, 3-е место).

В пятерку лучших также вошли форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и хавбек ЦСКА Никола Влашич. С полным рейтингом топ-10 можно ознакомиться здесь.

Артем Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии Sports.ru

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