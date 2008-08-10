Гиггз – «МЮ»: «Пинайте Погба на тренировках. Так Роналду стал лучше»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз дал совет , как нужно работать с полузащитником Полем Погба.

«Пинайте его на тренировках. Но этого больше не происходит, это уходит в прошлое.

Я не говорю пинать всех подряд. Но так Роналду стал лучше. Скоулз дал бы ему пинка, если бы он слишком много возился с мячом.

Внезапно что-то щелкает, и ты понимаешь, что нельзя слишком много финтить или делать что-то такое, иначе тебя пнут.

Я видел интервью Компани по окончании сезона. Он немного старомоден. Его спросили о неделе перед последней игрой в Брайтоне, и он сказал: «Иногда я должен дать кому-то пинка». И я подумал, что «Сити», возможно, будет не хватать этого в новом сезоне», – сказал Гиггз.

Кажется, Погба самый ленивый центральный полузащитник АПЛ. Он больше остальных ходит пешком