Логинов не подписал контракт с СБР после встречи с исполнительным директором. Малышко, Гараничев и Бабиков тоже недовольны условиями

В Сочи состоялась встреча исполнительного директора биатлонистов России (СБР) Сергея Голикова с биатлонистами мужской сборной по поводу контрактов.

Александр Логинов – единственный в составе не заключивший договор с организацией – снова отказался ставить подпись под соглашением. Также недовольство условиями выразили , Евгений Гараничев и Антон Бабиков, ранее заключившие контракты с СБР.

В ближайшее время претензии спортсменов обсудят на Правлении СБР.

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