Реклама 18+
Реклама 18+

Логинов не подписал контракт с СБР после встречи с исполнительным директором. Малышко, Гараничев и Бабиков тоже недовольны условиями

Теги сборная России СБР Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Сергей Голиков Биатлон

В Сочи состоялась встреча исполнительного директора Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Голикова с биатлонистами мужской сборной по поводу контрактов.

Александр Логинов – единственный в составе не заключивший договор с организацией – снова отказался ставить подпись под соглашением. Также недовольство условиями выразили Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, ранее заключившие контракты с СБР.

В ближайшее время претензии спортсменов обсудят на Правлении СБР.

Мятеж в биатлоне: команда спорит с боссами из-за денег, Логинова могут не заявить на сезон

У нас есть биатлонный фейсбук – там фото, новости и много интересного. Подписывайтесь!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться