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«Бизнес Online»: Федун хочет назначить Черчесова в «Спартак» после Евро-2020

Теги Спартак Леонид Федун Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун хочет видеть главным тренером команды Станислава Черчесова.

Высока вероятность его назначения после Евро-2020, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на несколько независимых источников.

Недавно вопрос совмещения Черчесовым постов в сборной и в клубе обсуждался с вице-премьером РФ Ольгой Голодец, и она выступила против этого варианта.

Черчесов уже работал в «Спартаке», однако был уволен в 2008 году.

«Вратарь здесь один. И это я!». 10 лет назад «Спартак» уволил Черчесова

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