«Бизнес Online»: Федун хочет назначить Черчесова в «Спартак» после Евро-2020

Владелец «Спартака» Леонид Федун хочет видеть главным тренером команды Станислава Черчесова.
Высока вероятность его назначения после Евро-2020, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на несколько независимых источников.
Недавно вопрос совмещения Черчесовым постов в сборной и в клубе обсуждался с вице-премьером РФ Ольгой Голодец, и она выступила против этого варианта.
Черчесов уже работал в «Спартаке», однако был уволен в 2008 году.
«Вратарь здесь один. И это я!». 10 лет назад «Спартак» уволил Черчесова