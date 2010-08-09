«Бизнес Online»: Федун хочет назначить Черчесова в «Спартак» после Евро-2020

Владелец Леонид Федун хочет видеть главным тренером команды .

Высока вероятность его назначения после Евро-2020, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на несколько независимых источников.

Недавно вопрос совмещения Черчесовым постов в сборной и в клубе обсуждался с вице-премьером РФ Ольгой Голодец, и она выступила против этого варианта.

Черчесов уже работал в , однако был уволен в 2008 году.

«Вратарь здесь один. И это я!». 10 лет назад «Спартак» уволил Черчесова