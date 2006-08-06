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Задержан участник потасовки на «Газпром Арене». Он нанес телесные повреждения сотруднику ОМОНа

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Футбол

В Санкт-Петербурге задержан болельщик, участвовавший в конфликте с сотрудниками ОМОНа во время матча 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1), который проходил на «Газпром Арене».

По данным следствия, житель Санкт-Петербурга, 1991 года рождения, ударил сотрудника ОМОНа и нанес ему черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа. В отношении фаната возбуждено уголовное дело в рамках ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). 

Сообщается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

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