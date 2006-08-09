💣Форвард «Дортмунда» и Нойштедтер в «Динамо», «Спартаку» нужен опорник «Страсбура». Трансферный дайджест Sports.ru💥

1. «Динамо» сорит деньгами. Клуб купил за 20 млн евро форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа и бесплатно подписал защитника сборной России Нойштедтера.

2. Клубы АПЛ летом потратили 1,41 млрд фунтов, рекорд 2017-го не побит: «Челси» продал игроков на 213 млн фунтов, больше всех потратил «МЮ» (148 млн).

3. «Спартак» может подписать опорника «Страсбура» Сиссоко на следующей неделе. А еще Федун хочет назначить Черчесова в «Спартак» после Евро-2020.

4. Джорджевич до понедельника подпишет контракт с «Локомотивом» («Андерлехт» отказался от покупки Луки). Скауты москвичей еще просматривали форварда «Чертаново» Сарвели.

5. Воспитанник «Барсы» Тельо может перейти в «Краснодар». Агент говорит, что: «есть некоторые трудности».

6. Мевля может перейти в «Сочи». Там уже 7 игроков «Зенита». «Зенит-3»?

7. «Бавария» согласовала с «Интером» аренду Перишича с опцией выкупа за 30 млн евро. Похоже, отказались от Сане из-за травмы.

8. ЦСКА интересуется 21-летним защитником БАТЭ Волковым и контактировал с агентами Абреу из «Флуминенсе».

9. «Барса» готовит новое предложение по Неймару и попросила его не переходить в «Реал». Последняя сага лета.

10. «Рома» интересуется Санчесом. «МЮ» готов платить большую часть зарплаты Алексиса, лишь бы он ушел.

11. Бывший защитник «Ливерпуля» и «Зенита» Шкртел объявился в Италии. Он усилил «Аталанту», которая намерена пошуметь в Лиге чемпионов.

12. Кагава доигрался до испанской Сегунды – подписал двухлетний контракт с «Сарагосой».

13. «ПСЖ» готов предложить Дибале 5-летний контракт с зарплатой 12 млн евро в год. В АПЛ Пауло уже не уедет, а вот в Париж – легко.

14. «Челси» может купить Аке за 40 млн фунтов по окончании трансферного бана. Стоило ли его продавать?

15. «Кальяри» купил хавбека «Боки» и сборной Уругвая Нандеса за рекордные 18 млн евро. Тратят деньги от продажи Бареллы в «Интер».

16. Хавбек «Аякса» Шене перешел в «Дженоа» после семи лет в Амстердаме, а вот Зиеш продлил контракт, не поддавшись на интерес «Баварии».

17. Селезнев покинул «Малагу». А где там Зозуля?

Цитата дня:

Максимилиан Филипп: «Постараемся пробиться в еврокубки, где «Динамо» должно выступать каждый год»