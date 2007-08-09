Столбова и Новоселов получили разрешение выступать за Россию

Фигуристы Ксения Столбова и Андрей Новоселов получили разрешение выступать за Россию.

Ранее Новоселов катался за сборную Франции.

«Все вопросы, связанные с получением релиза от французской стороны для Новоселова, решены.

Так что для спортсменов больше не существует препятствий в том, чтобы соревноваться под российским флагом», – рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) Александр Коган.

Столбова – олимпийская чемпионка и серебряный призер ОИ в паре с . Год назад после распада пары стала кататься с Новоселовым.

Сейчас Столбова и Новоселов тренируются у Николая Морозова.

🔥 На инстаграм Sports.ru о фигурном катании подписаны более 10 тысяч человек. Подписывайтесь и вы!

Теперь у нас есть еще и фэйсбук о фигурном катании. Много фото и видео – там, подписывайтесь!