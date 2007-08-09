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Столбова и Новоселов получили разрешение выступать за Россию

Теги сборная России ФФКР сборная Франции пары Ксения Столбова Федор Климов Александр Коган Р-Спорт Фигурное катание

Фигуристы Ксения Столбова и Андрей Новоселов получили разрешение выступать за Россию.

Ранее Новоселов катался за сборную Франции.

«Все вопросы, связанные с получением релиза от французской стороны для Новоселова, решены.

Так что для спортсменов больше не существует препятствий в том, чтобы соревноваться под российским флагом», – рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания  России (ФФКР) Александр Коган.

Столбова – олимпийская чемпионка и серебряный призер ОИ в паре с Федором Климовым. Год назад после распада пары стала кататься с Новоселовым.

Сейчас Столбова и Новоселов тренируются у Николая Морозова.

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