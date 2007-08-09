Столбова и Новоселов получили разрешение выступать за Россию

Фигуристы Ксения Столбова и Андрей Новоселов получили разрешение выступать за Россию.
Ранее Новоселов катался за сборную Франции.
«Все вопросы, связанные с получением релиза от французской стороны для Новоселова, решены.
Так что для спортсменов больше не существует препятствий в том, чтобы соревноваться под российским флагом», – рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
Столбова – олимпийская чемпионка и серебряный призер ОИ в паре с Федором Климовым. Год назад после распада пары стала кататься с Новоселовым.
Сейчас Столбова и Новоселов тренируются у Николая Морозова.
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