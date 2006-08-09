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Япония отнесла Южные Курилы к своей территории на сайте Олимпиады-2020

Теги Олимпиада-2020 Политика Легкая атлетика

Организаторы Олимпийских игр в Токио-2020 отнесли четыре российских острова Южных Курил к территории Японии. 

На официальном сайте Олимпиады размещена интерактивная карта, которая показывает маршрут движения олимпийского огня по стране. На этой карте острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи отнесены к префектуре Хоккайдо, однако сам олимпийский маршрут по ним не проходит.

Япония считает острова Северными территориями, которые не входят в группу Курильских островов. Москва считает острова территорией РФ, ссылаясь на Акт о капитуляции, подписанный после окончания Второй мировой войны. 

ФОТО 

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  • 2 острова – нам, 2 острова – Японии
    15%
  • А может, отдать все 4 острова Японии?!
    16%

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