Япония отнесла Южные Курилы к своей территории на сайте Олимпиады-2020

Организаторы Олимпийских игр в Токио-2020 отнесли четыре российских острова Южных Курил к территории Японии.

На официальном сайте Олимпиады размещена интерактивная карта, которая показывает маршрут движения олимпийского огня по стране. На этой карте острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи отнесены к префектуре Хоккайдо, однако сам олимпийский маршрут по ним не проходит.

Япония считает острова Северными территориями, которые не входят в группу Курильских островов. Москва считает острова территорией РФ, ссылаясь на Акт о капитуляции, подписанный после окончания Второй мировой войны.

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