Квалификация к Играм-2020. Россия сыграет с Мексикой, Бельгия – с США и другие матчи

9 августа состоится первый тур квалификации к волейбольному турниру Олимпиады-2020 в Токио. Россияне сыграют со сборной Мексики.

Квалификация к Играм-2020

Мужчины

1-й тур

Группа E

Санкт-Петербург, Россия

Россия – Мексика – 19.00

Иран – Куба – 16.00

Положение в группе: Россия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Мексика – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Куба – 0-0 (0).

Группа F

Нинбо, Китай

Китай – Финляндия – 10.00

Канада – Аргентина – 14.30

Положение в группе: Китай – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Финляндия – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0).

Группа A

Варна, Болгария

Бразилия – Пуэрто-Рико – 17.00

Египет – Болгария – 20.30

Положение в группе: Бразилия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Пуэрто-Рико – 0-0 (0), Египет – 0-0 (0), Болгария – 0-0 (0).

Группа B

Роттердам, Голландия

Голландия – Корея – 17.00

Бельгия – США – 20.00

Положение в группе: Голландия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Корея – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), США – 0-0 (0).

Группа С

Бари, Италия

Австралия – Сербия – 19.00

Италия – Камерун – 22.15

Положение в группе: Австралия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Сербия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Камерун – 0-0 (0).

Группа D

Гданьск, Польша

Польша – Тунис – 18.00

Франция – Словения – 21.30

Положение в группе: Польша – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Тунис – 0-0 (0), Франция – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0).

Победители групп получат путевки в Токио-2020.