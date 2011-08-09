Квалификация к Играм-2020. Россия сыграет с Мексикой, Бельгия – с США и другие матчи

9 августа состоится первый тур квалификации к волейбольному турниру Олимпиады-2020 в Токио. Россияне сыграют со сборной Мексики.
Квалификация к Играм-2020
Мужчины
1-й тур
Группа E
Санкт-Петербург, Россия
Россия – Мексика – 19.00
Иран – Куба – 16.00
Положение в группе: Россия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Мексика – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Куба – 0-0 (0).
Группа F
Нинбо, Китай
Китай – Финляндия – 10.00
Канада – Аргентина – 14.30
Положение в группе: Китай – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Финляндия – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0).
Группа A
Варна, Болгария
Бразилия – Пуэрто-Рико – 17.00
Египет – Болгария – 20.30
Положение в группе: Бразилия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Пуэрто-Рико – 0-0 (0), Египет – 0-0 (0), Болгария – 0-0 (0).
Группа B
Роттердам, Голландия
Голландия – Корея – 17.00
Бельгия – США – 20.00
Положение в группе: Голландия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Корея – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), США – 0-0 (0).
Группа С
Бари, Италия
Австралия – Сербия – 19.00
Италия – Камерун – 22.15
Положение в группе: Австралия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Сербия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Камерун – 0-0 (0).
Группа D
Гданьск, Польша
Польша – Тунис – 18.00
Франция – Словения – 21.30
Положение в группе: Польша – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Тунис – 0-0 (0), Франция – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0).
Победители групп получат путевки в Токио-2020.