Реклама 18+
Реклама 18+

Квалификация к Играм-2020. Россия сыграет с Мексикой, Бельгия – с США и другие матчи

Теги сборная России по волейболу результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Болгарии сборная США сборная Кубы сборная Словении сборная Бельгии сборная Финляндии сборная Голландии сборная Пуэрто-Рико сборная Египта сборная Аргентины сборная Австралии сборная Туниса сборная Канады сборная Китая сборная Южной Кореи сборная Ирана сборная Камеруна сборная Мексики олимпийская квалификация Волейбол

9 августа состоится первый тур квалификации к волейбольному турниру Олимпиады-2020 в Токио. Россияне сыграют со сборной Мексики.

Квалификация к Играм-2020

Мужчины

1-й тур

Группа E

Санкт-Петербург, Россия

Россия – Мексика – 19.00

Иран – Куба – 16.00

Положение в группе: Россия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Мексика – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Куба – 0-0 (0). 

Группа F

Нинбо, Китай

Китай – Финляндия – 10.00

Канада – Аргентина – 14.30

Положение в группе: Китай – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Финляндия – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0). 

Группа A

Варна, Болгария

Бразилия – Пуэрто-Рико – 17.00

Египет – Болгария – 20.30

Положение в группе: Бразилия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Пуэрто-Рико – 0-0 (0), Египет – 0-0 (0), Болгария – 0-0 (0). 

Группа B

Роттердам, Голландия

Голландия – Корея – 17.00

Бельгия – США – 20.00

Положение в группе: Голландия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Корея – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), США – 0-0 (0). 

Группа С

Бари, Италия

Австралия – Сербия – 19.00

Италия – Камерун – 22.15

Положение в группе: Австралия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Сербия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Камерун – 0-0 (0). 

Группа D

Гданьск, Польша

Польша – Тунис – 18.00

Франция – Словения – 21.30

Положение в группе: Польша – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Тунис – 0-0 (0), Франция – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0). 

Победители групп получат путевки в Токио-2020.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться