«Спартак» может подписать опорника «Страсбура» Сиссоко на следующей неделе

«Спартак» планирует пополнить состав опорным полузащитником.

По информации Sport24, московский клуб на следующей неделе может оформить трансфер 21-летнего хавбека «Страсбура» Ибраима Сиссоко.

Футболист провел 32 игры в Лиге 1 в прошлом сезоне. В этих матчах он забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи и получил 9 желтых карточек.

В июне Сиссоко входил в состав сборной Франции на Евро в возрастной категории U-21, но не получил игрового времени в рамках турнира.

Вместе со «Страсбуром» полузащитник стал обладателем Кубка лиги. В финальном матче с «Генгамом» (0:0, по пенальти – 4:1) он провел на поле 118 минут.

Ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что «Спартак» может подписать опорного полузащитника из Лиги 1, не упомянув конкретной фамилии.