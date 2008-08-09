Призовой фонд реванша Руис – Джошуа составит 100 млн долларов

Стали известны финансовые условия сделки матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руиса против экс-чемпиона мира в тяжелом весе .

Стороны долгое время не могли прийти к соглашению относительно места проведения боя. Промоутеры Джошуа настаивали на Великобритании, тогда как представители чемпиона предлагали Нью-Йорк.

В последний момент к переговорам подключилась большая группа инвесторов из Саудовской Аравии, которая предоставила финансовые гарантии в размере 100 миллионов долларов на организацию этого боя.

Реванш Руис – Джошуа состоится 7 декабря в пригороде Эр-Рияда – Эд-Диръие.

Реванш Руис – Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии

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