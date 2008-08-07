«Спартак» опять сыграет без VAR, у фанатов «Зенита» проблемы, четверной тулуп 13-летней Валиевой и другие новости утра

1. Не утихает скандальная история с дракой фанатов «Зенита» с ОМОНом. Задержан участник потасовки, некоторые уже принесли свои извинения.

2. На трансферном рынке разбушевался «Тоттенхэм», который активно ведет переговоры по Филиппе Коутиньо, Пауло Дибале и Бруну Фернандешу. А вот Кристиан Эриксен команду может покинуть.

Другие клубы тоже работают, хоть и не так агрессивно. Защитник «Ман Сити» Данило прилетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом», к Пепу Гвардиоле перебирается Жоау Канселу.

В России «Динамо» в ближайшее время оформит трансферы Романа Нойштедтера и форварда «Дортмунда» Максимилиана Филиппа. «Локомотив» продолжает переговоры по Комличенко, а ЦСКА предложили подписать хавбека «Эвертона» Болази.

3. К Лиге чемпионов. Все билеты на матч «Краснодар» – «Порту» проданы. Перекупщики завышают цену в 7 раз, у стадиона работают казаки. Но можно заработать честно и не рискуя получить шашкой: примите 1000 рублей в подарок и ставьте хоть на «быков», хоть на «драконов»!

Уже прошли некоторые матчи 3-го квалификационного раунда. «Аякс» сыграл вничью с ПАОК, киевское «Динамо» уступило «Брюгге», «Карабах» в гостях победил АПОЭЛ.

4. Назначены судьи на матчи 5-го тура РПЛ. Несмотря на все призывы, на игре «Спартака» с «Ахматом» VAR задействован не будет.

Александр Егоров, тем временем, положительно оценил судейство Владислава Безбородова в матче «Динамо» – «Спартак», но признал, что в ворота красно-белых не дали чистый пенальти.

5. 13-летняя российская фигуристка Камила Валиева исполнила четверной тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах в Новогорске.

6. На теннисном турнире в Торонто Анастасия Павлюченкова обыграла девятую ракетку мира Арину Соболенко. Первая ракетка мира Эшли Барти проиграла русской американке Софии Кенин, а русский немец Саша Зверев в Монреале тоже вышел в третий круг.

7. Победитель первенства России-2019 Даниил Самсонов сорвал произвольную программу на контрольных прокатах.

8. Организация Fare осудила баннер фанатов «Зенита», посвященный Малкому, назвав его расистским.

9. Серена Уильямс – самая высокооплачиваемая спортсменка мира по версии Forbes, Мария Шарапова – седьмая.

10. Сергей Родионов вернулся в «Спартак» и возглавил клубную академию.

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