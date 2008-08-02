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Малком выложил сторис с прогулки по Невскому проспекту

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига возможные трансферы фото Малком Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком, вероятно, продолжит карьеру в «Зените».

22-летний футболист находится в Санкт-Петербурге, в Россию он прилетел сегодня для оформления трансфера. Бразилец выложил в сториз инстаграма кадры с прогулки по Невскому проспекту.

Ранее сообщалось, что Малком уже попрощался со своими бывшими одноклубниками. Официально о переходе Малкома может быть объявлено уже сегодня.

Ожидается, что сумма сделки составит 40 млн евро плюс 5 млн бонусов. 

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170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

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