Малком выложил сторис с прогулки по Невскому проспекту

Полузащитник «Барселоны» Малком, вероятно, продолжит карьеру в .

22-летний футболист находится в Санкт-Петербурге, в Россию он прилетел сегодня для оформления трансфера. Бразилец выложил в сториз инстаграма кадры с прогулки по Невскому проспекту.

Ранее сообщалось, что Малком уже попрощался со своими бывшими одноклубниками. Официально о переходе может быть объявлено уже сегодня.

Ожидается, что сумма сделки составит 40 млн евро плюс 5 млн бонусов.

RMC Sport: Малком будет получать в «Зените» более 8 млн евро, он вел переговоры с «ПСЖ» и «МЮ»