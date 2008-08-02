Малком выложил сторис с прогулки по Невскому проспекту

Полузащитник «Барселоны» Малком, вероятно, продолжит карьеру в «Зените».
22-летний футболист находится в Санкт-Петербурге, в Россию он прилетел сегодня для оформления трансфера. Бразилец выложил в сториз инстаграма кадры с прогулки по Невскому проспекту.
Ранее сообщалось, что Малком уже попрощался со своими бывшими одноклубниками. Официально о переходе Малкома может быть объявлено уже сегодня.
Ожидается, что сумма сделки составит 40 млн евро плюс 5 млн бонусов.
RMC Sport: Малком будет получать в «Зените» более 8 млн евро, он вел переговоры с «ПСЖ» и «МЮ»