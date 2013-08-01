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Эшли Вагнер рассказала, что в 17 лет стала жертвой сексуальных домогательств со стороны фигуриста Кафлина

Теги происшествия сборная США Эшли Вагнер пары женское катание Джон Кафлин Бриджит Намиотка Фигурное катание

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года Эшли Вагнер рассказала, что в 17 лет подверглась сексуальным домогательствам со стороны американского фигуриста Джона Кафлина

Это произошло в июне 2008 года после вечеринки, которая проходила на сборе в Колорадо-Спрингс.

«Я никогда не пила алкоголь до этого, но я была подростком, и мне было интересно узнать, что это такое. Когда вечеринка закончилась, меня и еще нескольких девушек некому было отвезти в отель, поэтому мы легли спать на месте. 

Следующее, что я помню – я просыпаюсь и чувствую, как кто-то заполз ко мне в кровать. Я очень устала и спала мертвым сном. Я даже не забеспокоилась, потому что не совсем понимала, что происходит. Просто подумала, что кто-то еще тоже хочет спать. 

Кафлин начал целовать мою шею. Я была настолько удивлена и потрясена и совершенно не знала, что делать, поэтому оставалась неподвижной. Потом я испугалась. Я была совершенно парализована страхом. Он перенес вес своего тела на меня, помню, как он положил руки на мои штаны, и я была в ужасе, так как начала понимать, к чему все идет.

Я остановила его. Я сказала ему: «Стой!» И он просто посмотрел на меня спокойно, а затем встал и вышел из комнаты».

В течение многих лет, по словам Вагнер, она скрывала произошедшее. Она и Кафлин были вместе с одной команде, ездили на сборы, но никто из них не говорил о случившемся. Также он никогда перед ней не извинялся. 

«Многие женщины сейчас открыто говорят о подобных случаях. Услышав их истории, я задумалась о своем опыте совершенно по-другому. Я всегда чувствовала себя изнасилованной. В ту ночь у меня отняли мою безопасность и комфорт», – рассказала Вагнер.

Кафлин, выступавший в парном катании, покончил с собой 18 января 2019 года. Незадолго до этого он был отстранен от соревнований и тренерской работы из-за подозрений в грубом обращении с другими спортсменами. Экс-партнерша Кафлина Бриджит Намиотка призналась, что в течение двух лет была жертвой домогательств с его стороны. 

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