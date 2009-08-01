Овечкин об интервью Панарина: «Видимо, там, где он живет, ничего не изменилось с 90-х»

Нападающий «Вашингтона» поделился мнением об интервью форварда «Рейнджерс» о политических взглядах и отношении к происходящему в России.

– Панарин сказал, что в России с 90-х годов ничего не изменилось. Вы с ним согласны?

– Не знаю. Видимо, там, где он живет, ничего не изменилось с 90-х. У меня вот изменилась жизнь, в спорте многое изменилось!

– Панарин так высказывается из-за того, что у него бывший агент (Пол Теофанос – прим. Sports.ru) работает в ЦРУ?

– Не знаю, я же не работаю в ЦРУ! – сказал Овечкин.

Панарин о нищих 90-х в России: «Сейчас точно так же. Изменений почти нет»

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс». Теперь и текстом